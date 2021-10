Les métros bruxellois circulent au ralenti pour le deuxième jour consécutif

Une action syndicale est en cause , communique la société de transport en commun dans un message posté sur Twitter à 5h45. La Stib précise toutefois que les bus et trams roulent normalement.

L'action de mercredi avait été entreprise par le syndicat libéral CGSLB, mais les syndicats chrétien et socialiste CSC et CGSP s'en étaient distanciés. La CGSLB dénonce la charge de travail et les conséquences d'un absentéisme élevé et estime également que les équipements mobiles ne répondent pas aux exigences de qualité.