Les organisations patronales bruxelloises déplorent la perte de subsides "verts"

Beci et l'UCM déplorent le flou relatif aux subsides visant à accompagner les entreprises bruxelloises dans la transition durable.

Les organisations patronales vont-elles être privées de subsides régionaux relatifs à la transition écologique? C'est ce que redoutent la Chambre de Commerce de Bruxelles (Beci) et l'Union des classes moyennes (UCM). Dans un courrier adressé au ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) et au ministre-président Rudi Vervoort (PS), la première déplore la suppression du Brussels Green Network, un partenariat public-privé conclu entre Bruxelles Environnement et Beci en 2011.

Ce partenariat a pour but de soutenir financièrement Beci dans l'accompagnement des entreprises au niveau du management environnemental. Ce qui se traduit concrètement par des sessions d'information et des formations relatives aux règlementations environnementales, à l'amélioration de la performance du tri des déchets, aux achats durables ou encore à l'adaptation du parc automobile. Le tout accessible gratuitement à l'ensemble des entrepreneurs qu'ils soient membres ou non du Beci.

La mesure est en contradiction totale avec la volonté définie dans la déclaration de politique régionale, où le gouvernement s'est engagé à mettre la transition écologique au coeur de sa stratégie." Jan De Brabanter Secrétaire général de Beci

"Il est difficile de comprendre une telle mesure alors que les enjeux climatiques deviennent de plus en plus cruciaux et que les émissions de gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter", observe Jan De Brabanter dans son courrier aux ministres bruxellois. Le secrétaire général de Beci ajoute que "la mesure est en contradiction totale avec la volonté définie dans la déclaration de politique régionale, où le gouvernement s'est engagé à mettre la transition écologique au coeur de sa stratégie, non simplement en maintenant le soutien aux entreprises, mais bien en le renforçant, tout en faisant des acteurs économiques des partenaires privilégiés dans cette transition."

Pour Jan De Brabanter, la fin du Brussels Green Network comporte, en outre, le risque d'entraîner un écart entre les entreprises et le gouvernement en matière de législation environnementale, notamment au niveau de la mise en place du programme régional en économie circulaire (PREC) et du plan de gestion des ressources et déchets (PGRD).

Du côté de l'UCM, c'est la cellule d'éco-conception qui est menacée. "Nous avons été informés lors d'une rencontre avec les ministres Alain Maron et Barbara Trachte d'une potentielle non-reconduction du subside. Ils nous ont dit qu'ils pensaient à faire autre chose mais on est en mars et cela reste toujours très vague", explique la chargée de relation Sophie Guillet qui précise que le conseiller en éco-conception, dont le poste est entièrement couvert par le subside régional, ne pourra pas être maintenu encore très longtemps sans subside en 2020. "Nous sommes dans l'attente d'infos formelles, ce qui n'est pas très confortable."

Tout sauf prolixe, le cabinet du ministre Maron assure qu'il n'y a aucune intention de supprimer les subsides en question. "Nous allons rediscuter de l'ambition de ces projets", nous dit-on sans autre précision.

