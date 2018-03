Les partenaires sociaux recalent le plan taxi de Pascal Smet

Le Conseil économique et social bruxellois estime qu’une étude d’impact est nécessaire avant de modifier la législation sur le transport de personnes dans la capitale.

Mardi, le secteur des taxis bruxellois sera dans la rue pour manifester son opposition au développement d’Uber, accusé de ne pas respecter les législations en vigueur. Dans le même temps, le ministre bruxellois de la Mobilité, Pascal Smet (sp.a), a repris ses concertations en vue de faire enfin passer son plan taxi, qui divise jusque dans la majorité – au PS surtout – à la Région bruxelloise.

Adopté en février dernier par le gouvernement Vervoort, il propose de reformer l’encadrement du secteur avec pour objectif de faire coexister de manière harmonieuse les taxis traditionnels et les plateformes de partage telles qu’Uber.

"En l’état actuel (…), le Conseil demande que l’ordonnance ne soit pas adoptée telle quelle". CES

Le gouvernement avait approuvé le texte en exigeant toutefois de Pascal Smet, à qui on reproche souvent de faire cavalier seul, de se concerter avec les acteurs et de solliciter l’avis du Conseil économique et social bruxellois (CES), organe de concertation associant syndicats, représentants patronaux et classes moyennes.

À lire l’avis de ces partenaires sociaux, Bruxelles n’est pas près d’atterrir dans ce dossier qui traîne depuis le début de la législature. "En l’état actuel (…), le Conseil demande que l’ordonnance ne soit pas adoptée telle quelle", peut-on lire sur l’avis publié sur le site de l’organisation.

Regrettant de n’avoir pas été concerté avant la rédaction du texte, le CES "estime que pour mener à bien cette réforme et partir sur de bonnes bases, il est indispensable d’en étudier tous les enjeux actuels et à venir". Et d’insister "sur la nécessité de disposer au préalable à la rédaction d’une nouvelle réglementation d’une étude socio-économique du secteur et d’une analyse d’impacts sur l’ensemble du secteur".

Doivent être visés par cette étude: les temps d’attente à vide, le taux d’occupation, la qualité des différents services proposés et la rentabilité du business. Les partenaires estiment en outre que certains éléments de la réforme ne sont pas suffisamment clairs (les tarifications notamment) pour qu’ils se prononcent sur le texte.

Distinguer les limousines

Au cœur du projet d’ordonnance, une révision complète de l’octroi des licences de taxi, notamment pour mettre fin à un marché noir "que les autorités ont cautionné pendant des décennies" (dixit l’exposé des motifs du texte). Selon le projet Smet, il ne serait plus question d’octroyer les licences aux personnes morales mais bien aux chauffeurs de manière individuelle.

Pour permettre aux sociétés de taxis d’amortir l’investissement consenti pour l’achat des licences, une période transitoire serait prévue. 7 ans, ce qui est très long, s’interrogent patrons et syndicats, qui craignent la coexistence de deux systèmes. C’est notamment ce qui exige une étude d’impact approfondie, disent-ils. Cette étude doit pouvoir également objectiver le nombre de licences à accorder.

La tarification minimum doit, de même, être déterminée après étude, dit l’avis, qui critique un manque de clarté quant aux prix minimum à imposer.

Le Conseil conteste aussi l’intégration par le projet Smet des services "limousine" (location de véhicules avec chauffeur) au secteur taxi. Pour le Conseil, il s’agit de deux activités distinctes opérant sur deux marchés différents. Les taxis sont ici considérés comme d’utilité publique, ce qui n’est pas le cas des services limousine. La question du nombre de chauffeurs roulant à Bruxelles sous licence wallonne ou flamande à accréditer est également soulevée.

"Faire une réforme contre le secteur des taxis est inacceptable." Ridouane Chahid Député PS

Enfin, pour les plateformes, promises à un agrément régional sous-tendant le respect des lois sociales, le CES demande une concertation entre Régions. Cela afin d’éviter "d’avoir trois systèmes différents pour agréer les plateformes".