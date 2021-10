Les pharmacies-satellites vont se multiplier à Bruxelles

Le concept de " pharmacies-satellites ", soumis à une phase-test concluante va se développer en Région bruxelloise dans les prochaines semaines, ont annoncé mardi la Commission Communautaire Commune et l'Union des Pharmaciens de Bruxelles.

Le concept consiste en l'acheminement de flacons de vaccin d'un hub vers un certain nombre de pharmacies-satellites, désignées pour le stockage et la délivrance des sérums. Les pharmacies satellites sont reliées à un ou plusieurs points de vaccination de proximité, selon leurs capacités. L'équipe de la pharmacie joue un rôle clé dans la sensibilisation des habitants du quartier et des professionnels de première ligne.