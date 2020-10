Les prêts Proxi sont disponibles à Bruxelles

La Flandre avait son "Win win lening" et la Wallonie son prêt "Coup de pouce". À Bruxelles, les prêts Proxi entre particuliers et entrepreneur seront disponibles à partir du 15 octobre.

Annoncé en juin dernier par le gouvernement bruxellois, le prêt Proxi sera disponible à partir du 15 octobre à Bruxelles. L'équipe de Rudi Vervoort (PS) vient, en effet, d'adopter, en seconde lecture, le cadre légal qui permettra aux particuliers de prêter de l'argent aux entrepreneurs bruxellois tout en bénéficiant d' avantages fiscaux sous la forme d'un crédit d'impôt et d'une garantie.

La mesure se trouvait déjà dans les cartons du gouvernement régional avant la crise sanitaire, mais celle-ci a renforcé un constat bien connu: l'accès aux financements et aux liquidités pour les entrepreneurs, et surtout les petits commerçants, les artisans et les TPE, demeure trop difficile.