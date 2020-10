Les primes bruxelloises remboursables en cas de faillite

Les entreprises ayant bénéficié d'une aide régionale doivent-elles la rembourser en cas de faillite? En principe, oui. C'est ce qui est prévu par l’ordonnance du 8 octobre 2015 portant sur les règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie. Un texte que souhaiteraient modifier quatre députés libéraux de l'opposition. "Les Bruxelloises et les Bruxellois attendent qu’on les aide, pas qu’on les enfonce", déclare à ce sujet la cheffe de groupe MR au Parlement bruxellois, Alexia Bertrand.