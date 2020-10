Les quartiers résidentiels touchés par la fermeture du Bois de la Cambre

Les comptages en question tendent à objectiver les reports de circulation dont se plaignent les habitants. En novembre 2019, on relevait 121.955 véhicules par semaine sur la chaussée de Waterloo. En octobre dernier, le chiffre est passé à 156.335 véhicules. Soit une hausse de 28% du trafic sur cet axe . "Il s’agit d’une augmentation importante compte tenu de la diminution globale du trafic en Région bruxelloise", souligne la zone Marlow qui considère que ce report viendrait essentiellement de la Drève de Lorraine qui n’est plus autant utilisée pour entrer dans Bruxelles, vu qu’elle débouche sur une chaussée de la Hulpe embouteillée .

Zone de police coupée en deux

Des congestions importantes, sur des voiries adjacentes permettant d'éviter la chaussée de Waterloo, sont aussi observées par la police. "Avec des reports en cascade sur des axes du centre d'Uccle. Il apparaît également que les automobilistes quittent l'avenue Louise plus en amont sur Ixelles afin d'éviter le Bois et la chaussée de Waterloo." Toujours selon ce rapport, le report de circulation se fait en grande partie sur des quartiers qui ne sont pas prévus pour absorber autant de flux, ce qui a pour conséquence de générer de l'insécurité pour les usagers plus vulnérables. Enfin, la zone de police se retrouve coupée en deux et le report de trafic dans les quartiers avoisinants crée à certains endroits "des tampons infranchissables" pour les services d'urgence.