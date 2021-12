Les taxis bruxellois menacent d'attaquer la Région et Uber

La fédération des taxis bruxellois monte le ton et envisage de mener des actions en justice contre la Région bruxelloise et contre Uber. Des blocages sont prévus.

Le feu qui, depuis des années, couvait entre les sociétés de taxis et l'application de transport de personnes Uber, a été réanimé ces derniers jours par un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles et par une proposition d'ordonnance dite sparadrap portée par une partie du gouvernement bruxellois. Et le moins que l'on puisse écrire est que la situation n'est pas près de s'arranger.

La fédération des taxis bruxellois (Brussels Taxi Fed) vient de faire connaître son intention de passer à la vitesse supérieure et d'introduire différentes actions en justice, a-t-on appris par la voix de Sam Bouchal, le secrétaire général de la Fédération. A priori, dès que le texte de l'ordonnance dite sparadrap sera déposé, il fera l'objet d'un recours en annulation devant la Cour Constitutionnelle, nous a expliqué Sam Bouchal, conseillé dans cette affaire par les avocats Antoine Chomé et Nicholas Ouchinsky (Lexlitis). Pour cette potentielle action en annulation, le front commun des taxis, comprenant les syndicats et les principales sociétés de taxis, sera reformé, assure le secrétaire général de Brussels Taxi Fed.

"La Région fait n'importe quoi pour sauver la peau d'une entreprise condamnée en justice et à qui on permet de rester dans l'illégalité." Sam Bouchal Secrétaire général de la fédération des taxis bruxellois

A priori, une autre action en responsabilité visera la Région bruxelloise, coupable aux yeux de la fédération bruxelloise des taxis, d'avoir laissé pourrir la situation et de sortir de son chapeau une ordonnance sparadrap afin de permettre aux chauffeurs d'Uber de continuer à rouler. Dans ce cas-ci, la fédération des taxis bruxellois entend réclamer des dommages et intérêts dont le montant sera encore à déterminer. "La Région fait n'importe quoi pour sauver la peau d'une entreprise condamnée en justice et à qui on permet de rester dans l'illégalité", a fait savoir Sam Bouchal.

Enfin, une autre action en justice devrait viser Uber, a prévenu Sam Bouchal, qui entend bien obtenir des informations sur le nombre précis de chauffeurs et sur le nombre de courses effectuées par Uber depuis ses débuts à Bruxelles en 2015 lors du lancement d'UberPop. L'annonce par Uber de la mise à disposition d'un million d'euros pour aider les chauffeurs à passer cette crise ne fait que mettre de l'huile sur le feu. "Uber arrive avec un coup de communication extraordinaire, mais ils doivent bien plus d'un million d'euros à leurs chauffeurs qu'ils viennent de priver de leur travail", a encore précisé Sam Bouchal. En attendant, après les chauffeurs d'Uber, les chauffeurs de taxis annoncent des opérations de blocage dans les rues de Bruxelles dès ce jeudi.

1 million d'euros Le montant dégagé mercredi par Uber pour aider ses chauffeurs à passer la crise.

Pour mener ces actions en justice, la fédération des taxis bruxellois a désigné Nicholas Ouchinsky et Antoine Chomé (Lexlitis), les deux avocats qui avaient réussi à faire reconnaître l'illégalité de système Uber devant la cour d'appel de Bruxelles en janvier 2021. "La Région bruxelloise a violé la confiance des chauffeurs de taxis qui n'ont fait qu'appliquer la loi", nous ont expliqué les deux avocats, dénonçant au passage "la concurrence déloyale d'une multinationale américaine qui arrive sur le marché et un gouvernement qui n'a rien fait et qui veut revoir la loi dans l'intérêt d'Uber". Dans cette optique, la Région bruxelloise fera l'objet d'une double demande d'indemnisation pour avoir laissé pourrir la situation et pour les dommages causés par l'ordonnance sparadrap quand elle sera déposée.

"Il est malheureux que la Région songe tardivement à panser les chauffeurs Uber avec un sparadrap sans panser les blessures des chauffeurs de taxis qui mériteraient un plâtre." Nicholas Ouchinsky Avocat de la fédération des taxis bruxellois

"Il est malheureux que la Région songe tardivement à panser les chauffeurs Uber avec un sparadrap sans panser les blessures des chauffeurs de taxis qui mériteraient un plâtre", nous a expliqué Nicholas Ouchinsky. Au passage, les deux avocats s'étonnent de l'inaction du parquet dans ce dossier et rappellent que lors des audiences qui s'étaient tenues à la fin de l'année dernière devant la cour d'appel, ils avaient sollicité la présence de l'auditorat du travail qui, selon eux, n'avait pas jugé bon de se déplacer. Enfin, les deux avocats de la fédération considèrent aujourd'hui les chauffeurs d'Uber comme des victimes, précisant que c'est bien la société et la Région bruxelloise qui sont en ligne de mire.