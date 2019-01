Licence obligatoire pour louer des vélos et trottinettes en flotte libre

Il faut désormais une licence pour louer des vélos et trottinettes en flotte libre sur le territoire de la Région bruxelloise.

A partir du 1er février, la mise en location d'une flotte libre d'au moins 50 vélos, trottinettes et autres engins à deux roues à Bruxelles sera soumise à l'obligation de disposer d'une licence . Ainsi en a décidé ce jeudi le gouvernement bruxellois pour réglementer ce secteur de la mobilité en plein développement. Les opérateurs déjà actifs à Bruxelles auront jusqu'au 1er septembre prochain pour demander ladite licence. Celle-ci sera délivrée pour une durée de trois ans.

Sont visés par la nouvelle réglementation bruxelloise : les vélos électriques ou non, mais aussi les trottinettes dont le succès auprès du public est grandissant, les triporteurs, les cyclomoteurs et les motos équipés de deux roues parallèles ou les hoverboards.

Un plan d'approche détaillé

Sur le plan technique, les véhicules proposés devront être munis de garde-boues, pouvoir supporter une charge de 100 kg (120 pour les vélos) et être utilisable pour les personnes mesurant entre 1m50 et 2m10. L'exploitant devra fournir en temps réels à l'administration le nombre de véhicules de cyclopartage qui seront mis à la disposition des utilisateurs sur le territoire de la Région.

Des règles et de possibles amendes

Chaque trimestre, il rapportera à l'administration les itinéraires empruntés par les utilisateurs; les lieux où les véhicules en cyclopartage sont retirés et déposés; le nombre d'utilisateurs, des itinéraires parcourus et des véhicules en cyclopartage sur base horaire, journalière, hebdomadaire et mensuelle. La publicité sur les véhicules en cyclopartage est interdite.