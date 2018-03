Mahinur Özdemir débarquera-t-elle au Parti socialiste?

Ejectée manu militari par le président du cdH Benoît Lutgen pour son refus de condamner explicitement le génocide arménien, Mahinur Özdemir a toujours conservé de bonnes relations avec les élus centristes bruxellois, et a fortiori avec la section schaerbeekoise du cdH. Mais ce n’est plus du cdH qu’il est question, aujourd’hui, mais bien du Parti socialiste.

Plusieurs sources confirment, en effet, que Mahinur Özdemir, une locomotive à voix de préférences , a entamé des pourparlers en vue de concourir sous la bannière socialiste lors des scrutins de 2018 et 2019.

Rien de formel sur la table

"On discute informellement", assure un (très) haut gradé socialiste. Problème, la section schaerbeekoise du PS est dans un tel état de décomposition après les départs de Laurette Onkelinx et de Yves Goldstein (ex-chef cab de Laurette Onkelinx) qu’on ne sait plus très bien – à dire vrai – qui discute avec qui.