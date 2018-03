Manifestation des taxis: à quelles perturbations s'attendre?

Quelles seront les perturbations?

Quid des transports en commun?

"On va essayer, dans la mesure du possible, de ne pas trop impacter la circulation en surface des bus et trams", espère le porte-parole de la FeBet. "Nous serons attentifs à laisser passer les services de secours sur les bandes d’urgence, et à éviter de bloquer les bus. Mais nous conseillons surtout de prendre les transports souterrains tels que les métros ."

Et Sam Bouchal de rappeler que la FeBet "s’excuse sincèrement auprès de la population". "On est le laboratoire de 'l'ubérisation' et on ne peut pas se permettre de perdre cette bataille. Si on la perd, 100 ans de construction sociale se retrouveront à terre. L'application Uber est un petit bijou, mais l'innovation doit être porteuse de progrès social et ne vaut que si elle profite à tous. Sinon, ce n'est pas une innovation, mais une régression."