Manifestation devant l'ambassade du Brésil à Bruxelles

Environ 500 personnes, selon l’estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté ce lundi entre 11h et 14h30, devant l’ambassade du Brésil à Bruxelles, pour dénoncer les incendies volontaires qui détruisent l’Amazonie ainsi que la politique menée par le président brésilien Jaïr Bolsonaro.

Des danseuses brésiliennes, des musiciens et de multiples banderoles et pancartes portant des messages tels que "Stop burning the Amazon" ou "Mettons le feu au capitalisme" coloraient la manifestation. Selon les données de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) rapporté par le mouvement Extinction Rebellion, entre janvier et août de cette année, le nombre d'incendies a augmenté de 83% par rapport à la même période l'an dernier.

Au cours du mois de juillet, 2.254 km2 de forêt ont disparu, soit une augmentation de 278% par rapport à juillet 2018. "On veut accélérer la déforestation et on met feu à des parcelles toujours plus importantes", explique Juliette Boulet, porte-parole pour Greenpeace. "Des forestiers ont décidé d'une journée du feu, un "Figher day". (...) Nous demandons aujourd'hui que les grands décideurs internationaux fassent comprendre au gouvernement Bolsonaro qu'il est question d'une protection importante pour les Brésiliens et les gens qui vivent de cette forêt mais qu'il est aussi question de nous protéger nous tous contre le réchauffement climatique".

