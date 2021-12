Manifestation nationale à Bruxelles, les transports perturbés

Une manifestation nationale déferlera dans les rues de la capitale ce lundi, menée par la FGTB et la CSC qui entendent défendre le pouvoir d'achat ainsi que les droits syndicaux.

Ce lundi, les syndicats FGTB et CSC mènent dans les rues de Bruxelles une manifestation nationale pour protester contre le pouvoir d'achat et les droits nationaux. S'il appelle à la grève et soutient les revendications, le syndicat libéral CGSLB ne manifestera pas en raison de la crise sanitaire.