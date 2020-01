Manifestation nationale: des perturbations limitées attendues

La manifestation nationale, organisée ce mardi par la FGTB à Bruxelles, risque d'engendrer des perturbations dans les transports en commun et certains services publics. Le syndicat socialiste espère rassembler au moins 10.000 personnes lors de cette action pour une pour "une sécurité sociale renforcée et justement financée".

La FGTB compte réunir au moins 10.000 militants ce mardi dans les rues de la capitale. Conséquence de cette action, le trafic devrait être perturbé en raison de la fermeture de plusieurs axes sur le parcours du cortège. Concrètement, les manifestants se rassembleront dès 10h00 sur les avenues Simon Bolivar et Albert II, à proximité de la gare du Nord, avant de s'élancer une heure plus tard en direction de la gare du Midi. Des discours auront lieu sur l'Esplanade de l'Europe en fin de parcours. Une action symbolique est également prévue au Mont des Arts à 12h00. Il est conseillé aux automobilistes d'éviter de se rendre dans le centre-ville en fin de matinée et en début d'après-midi.