Michel charge Francken de trouver une solution pour les migrants illégaux

Des propositions, et vite! Le Premier ministre, Charles Michel, a chargé le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Theo Francken, de fournir pour ce vendredi, au conseil des ministres, des propositions concrètes et effectives dans le dossier des transmigrants en général, et plus particulièrement de la situation au parc Maximilien à Bruxelles.