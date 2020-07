Mobilisation anti-McDo en périphérie bruxelloise

Les demandes de permis introduits par le géant du fast-food dans plusieurs communes autour de Bruxelles suscitent une levée de boucliers des habitants. Le débat sévit en ce moment à Tervuren.

"Jamais je n’ai vu un marketing aussi agressif envers nos jeunes", s’énerve Anne, qui habite près du Musée d’Afrique de Tervuren. L’objet de son courroux? Le projet de la chaîne de restauration rapide McDonald’s d’installer une enseigne sur le lieu d’une ancienne jardinerie, à moins de 200 mètres de quatre écoles: la British School of Brussels (BSB), l’école technique GITO, une école Montessori et une école Steiner.

L’annonce de ce projet a suscité une importante mobilisation des parents des écoles concernées et des habitants de ce quartier résidentiel, inquiets à l’idée de voir arriver un établissement ouvert tous les jours jusque 23 heures voire davantage, avec tout ce que cela implique comme nuisances en termes de bruit et de propreté. Les jeunes n’ont qu’à traverser la rue pour aller manger frites et hamburger dans le parc de Tervuren. Or la restauration rapide, cela génère quelques déchets...

"Le vrai danger, c’est l’effet de groupe et la pression sociale parmi les élèves." Maurits Wesseling Président de l'association des parents de la BSB

"Le vrai danger, c’est l’effet de groupe et la pression sociale parmi les élèves pour se retrouver avant ou après les cours dans cet établissement", prévient Maurits Wesseling, président de l’association des parents de la BSB. "Et si en plus, le Wifi est offert, ce sera le jackpot."

Les inquiétudes portent aussi sur la mobilité, déjà problématique le long de cette chaussée N3 qui relie Bruxelles à Louvain et qui est souvent utilisée comme itinéraire "bis" par les navetteurs lorsque l’autoroute E40 est saturée.

Consommer local

McDonald’s a sollicité un permis d’environnement pour lequel l’enquête publique court jusque fin juillet. Du côté de la commune de Tervuren, qui revendique son attachement au commerce équitable et qui invite ses habitants à consommer local, le projet de McDonald’s suscite un certain embarras.

L’échevin de la Mobilité Bram Peeters (Groen) précise pour sa part les limites de son domaine d’action. "Affirmer que ce n’est pas bon pour la santé ou que cela génère des déchets ne sont pas des éléments qui peuvent être retenus dans le cadre de l’octroi d’un permis d’environnement. Par contre, les problèmes de mobilité ou les nuisances pour le voisinage sont des arguments qui peuvent être pris en considération."

En clair, il n’est pas possible de bloquer un projet de fast-food en mettant en cause la qualité de la nourriture. D’autant que lorsqu’on sonde les jeunes du quartier, certains se montrent emballés à l’idée de voir un McDo s’installer près de chez eux. "C’est super", s’exclame Raphaël, 18 ans, "on ne devra plus aller jusqu’au Quick de Crainhem pour trouver un fast-food."

A Rixensart aussi

Ce dossier s’inscrit en réalité dans une longue série ciblant la périphérie bruxelloise. À Sterrebeek, Waterloo et Braine-l’Alleud, les projets d’implantation de McDonald’s ont dû à chaque fois battre en retraite face aux frondes locales. À Ath par contre, un permis a été délivré et le McDo est ouvert depuis le 17 juillet. Outre Tervuren, la commune de Rixensart a également reçu une demande de permis de McDonald’s pour une implantation au rond-point en face du Cinéma Centre. L’enquête publique doit démarrer à la mi-août et là aussi, les citoyens sont mobilisés.

