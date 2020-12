Monsieur le ministre-président bruxellois, Cher Rudi, Camarade(s)…

Lettre ouverte d'un citoyen-entrepreneur dans l'horeca à Rudi Vervoort, ministre-président bruxellois, à propos des aides dérisoires octroyées par la Région par rapport au nord et au sud du pays.

C’est au nom de mes "camarades à moi" que je t’interpelle (on parle de restaurants étoilés au street food, membre de la Fédération Horeca Bruxelles où d’Horeca Bruxellois, soit +/-20% du chiffre d’affaires bruxellois de la restauration et un peu plus de 2.500 emplois).

Mes "camarades" se meurent.

Mes camarades vont mourir.

Vue en plein écran Thierry Goor.

Et pas seulement ceux de l’Horeca, regarde les vitrines des commerces qui se vident les unes après les autres.

Pour l’Horeca, en Région wallonne, intervention à hauteur de 15% doublée à 30% du chiffre d’affaires de 2019.

En Flandre, 10% du chiffre d’affaires de 2019.

Et en Région bruxelloise… capitale de l’Europe, 3.000 euros par établissement (mais les hôtels eux se partagent 20 millions d’euros)! On doit être aidé, pas n’importe comment, uniquement ceux qui ont la boîte noire (26% seulement qui "jouent le jeu").

J’ai des camarades en Flandre qui, entre le premier et le second confinement ont touché 80.000 euros, nous…7.000 euros! Et avec les mesures annoncées pour la réouverture de l’Horeca, dont la purification d’air - chez nous le coût s’élève 30.000 euros - alors même un prêt sans intérêt cela ne va pas suffire.

Débloquer 1,4 milliard pour la mobilité c’est bien. On applaudit. Mais ce sera trop tard, BX sera une ville fantôme, morte, avec plus de SDF que de commerces, sans restaurants, sans bars...  

Alors, débloquer 1,4 milliard pour la mobilité c’est bien. On applaudit.

Mais ce sera trop tard, BX sera une ville fantôme, morte, avec plus de SDF que de commerces, sans restaurants, sans bars, sans travailleurs, à cause du télétravail qui va perdurer, mais aussi à cause d’une taxe urbaine (dont certains de mes camarades ont calculé que cela leur coûterait plus de 4.500 euros de taxes chaque année!) et une vitesse généralisée à 30 km/h, combiné à une circulation avec des rues qui se ferment aux voitures tous les jours (évidemment qu’on est pour une ville plus verte, mais pas n’importe comment, sans la moindre concertation et sur le mode dictature).

On nous prend pour des demeurés

Et tu sais, quand on demande de prendre les noms des clients (ce qui nous coûte très cher) dans les restaurants, et que l’on signale des cas Covid en demandant comment et à qui on doit transmettre les informations, on n’a pas de réponses, et pas un des restaurateurs à BX n’a jamais eu de demande de ce fameux listing.

On nous prend pour des moutons, des demeurés, c’est un vrai scandale, et ce même ministre fait des sorties pour acheter des terres agricoles en périphérie au lieu de s’occuper des vrais problèmes, c’est insultant et irresponsable.

Appel à une concertation avec Pierre Hermant

Alors, pour terminer sur une note positive, Finance Bruxelles, et sa ministre de tutelle Barbara Trachte, font un superbe boulot en trouvant des investisseurs privés pour renforcer l’invest semi-public. Ne serait-il pas temps de mettre un vrai pro, comme Pierre Hermant, pour, avec nous, trouver des solutions durables et pérennes pour l’Horeca bruxellois?

Nous, on est partant, avant que nous soyons obligés de partir…pour cause de décès.