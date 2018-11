"Nous n'avons pas l'intention d'augmenter la fiscalité à Uccle", assure Boris Diliès

MR, Ecolo et cdH confirment leur alliance à Uccle. La mobilité sera la priorité des priorités de la nouvelle majorité.

Bonheur, enthousiasme et loyauté. Un mot pour chaque partenaire de la nouvelle majorité qui s’installe à Uccle. Dans l’ordre, Boris Dilliès pour le MR, Thibaud Wyngaard pour Ecolo et Céline Fremault pour le cdH ont dressé ce lundi les grands axes de leur accord de législature avant le détail des mesures promis prioritairement pour le conseil communal. Question de respect de la démocratie, ont-ils justifié alors que cette coalition rassemble 72% de l’électorat ucclois, précisait le bourgmestre Boris Dilliès.

"En matière de mobilité, il n’y a pas de bonne politique de droite et de mauvaise politique de gauche." Boris Dilliès Bourgmestre MR d'Uccle

Ce dernier a d’abord mis l’accent sur la sécurité des habitants comme axe principal de l’action du nouveau collège. Mais c’est bien la mobilité qui s’imposera comme priorité absolue à la nouvelle équipe. A l’évidence, le succès des écologistes a envoyé un message d’alerte aux libéraux dont la génération d’avant peut se montrer conservatrice à cet égard. En particulier dans une commune comme Uccle où la voiture de luxe fait autant partie du paysage que la forêt de Soignes.

Développer les alternatives à la voiture

Boris Dilliès avait anticipé le phénomène. Comme en campagne, il promet d’être innovant et pragmatique. "En matière de mobilité, il n’y a pas de bonne politique de droite et de mauvaise politique de gauche", dit-il en rejetant toute forme de dogmatisme. Il préconise l’information des Ucclois quant à l’offre -intéressante- de la SNCB et de la Stib sur leur territoire. "Il s’agira de développer les alternatives (à la voiture) en n’opposant pas entre eux les modes de transport", précisait un Thibaud Wyngaard diplomate. Comme premier échevin, c’est lui qui hérite de cette compétence ainsi que du stationnement.

L’Echo a interrogé le tandem sur une éventuelle position commune quant à l’extension vers le sud du métro bruxellois. On sait les verts plus favorables aux aménagements de surface et les bleus plus supporters du métro. "Ce ne sera pas la question centrale de la prochaine législature", ont répondu en substance les deux partenaires. Thibaud Wyngaard est très peu "optimiste" quant à l’issue rapide de ce projet.

Une petite question qui intéressera les libéraux du cru : les impôts locaux. "Nous n’avons pas l’intention d’augmenter la fiscalité", s’engage Boris Dilliès. "En veillant à la maîtrise de la dette". Voilà qui est dit. C’est Valentine Delwart qui prendra en charge les Finances communales au sein du prochain collège. Le MR hérite encore de l’Urbanisme (pour l’échevin sortant Jonathan Biermann) et de l’Enseignement (pour Carine Gol) alors que Stefan Cornelis (Open VLD) rempile à la présidence du CPAS.