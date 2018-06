Nouveau coup de pouce aux jeunes start-ups bruxelloises

Un nouvel outil public de financement voit le jour à Bruxelles. Il est dédié aux jeunes entreprises innovantes en phase de démarrage et qui peinent encore à séduire les investisseurs avec leur business plan.

Donner un coup pouce aux jeunes entrepreneurs bruxellois soucieux de développer leur société, telle est la mission de Bruseed . Il s'agit du nouvel outil de financement , lancé en partenariat entre Brustart (groupe SRIB) et Innoviris, grâce au soutien du programme européen FEDER 2014-2020 et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruseed sera par ailleurs doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros . Il pourra ainsi financer des projets via une prise de participation ou un prêt d'un montant maximum de 250.000 euros.

♦ Concrètement? Bruseed aura pour mission de faciliter l'accès des start-ups à des sources de financement. Il facilitera aussi la phase de démarrage et le lancement commercial.

"Le nouveau partenariat entre les deux organismes actifs dans le soutien financier aux projets innovants à Bruxelles permettra d’intensifier le financement de sociétés à des stades plus risqués de leur développement ", lit-on dans un communiqué.

"La mise en place d’un point d’accès unique aux financements early stage permet aux jeunes pousses de disposer d’un accompagnement et d’un suivi coordonnés des besoins financiers de leurs entreprises. Le partenariat porté par Brustart et Innoviris participe à la réponse régionale en matière de renforcement du transfert technologique et de développement de l’entrepreneuriat innovant", souligne Katrien Mondt, directrice d’Innoviris.