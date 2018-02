Nouveau sursis pour les propriétaires de photovoltaïque à Bruxelles

Le lancement d’Atrias, la banque de données centralisée du secteur énergétique belge, était d’abord prévu pour le 1er janvier 2018. Il a été reporté une première fois à septembre 2018. Puis de nouveaux problèmes sont apparus, un audit externe a été réalisé et un manager de crise a été désigné. Et aujourd’hui, plus personne n’espère sa mise en service avant 2020. Une date qu’Atrias se refuse à confirmer, la décision devant être officiellement prise avec l’été, mais l’information émane de plusieurs sources. "Nous tablons sur avril 2020",précise un gestionnaire de réseau. Brugel, lui, évoque mi-2020.

Ce nouveau report n’est pas sans conséquences. Sans Atrias, impossible de traiter les données de comptage heure par heure ou quart d’heure par quart d’heure venant des compteurs intelligents.

Ce projet, qui est une initiative commune des GRD d’électricité et de gaz en Belgique, est un maillon clé dans l’évolution du secteur. Cette plateforme informatique unique doit permettre d’échanger les données entre gestionnaires de réseau et fournisseurs de manière standardisée, plus fiable et plus rapide, mais surtout, permettre le développement de nouveaux services, comme des tarifications horaires ou la possibilité pour les particuliers équipés de panneaux photovoltaïques de vendre leur électricité à d’autres acteurs du marché.