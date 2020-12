Nouvelles primes et nouveaux prêts pour les entreprises bruxelloises en difficulté

Un nouveau paquet d'aides à destination des secteurs économiques touchés par la crise a été approuvé ce vendredi par l'exécutif de Rudi Vervoort (PS). Montant total: 85 millions d'euros. La grosse partie de ce montant (78 millions) servira à financer une prime à destination des commerces et secteurs dits "non essentiels" qui ont dû fermer sur base des décisions du comité de concertation, le 30 octobre dernier. Les commerces ayant pu rouvrir depuis lors sont également éligibles à la prime, tout comme ceux qui ont poursuivi leur activité en mode "take away" ou via le "click and collect", précise le cabinet de la secrétaire d'État à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).