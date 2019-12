Objectif: tous les Bruxellois trilingues à 18 ans

Le gouvernement bruxellois souhaite que chaque habitant de la capitale soit au minimum trilingue, en français, néerlandais et anglais, à l'âge de dix-huit ans. Comment faire?

Le ministre Sven Gatz (Open Vld), en charge de la Promotion du multilinguisme, présente une note d'orientation ce lundi après-midi, au parlement bruxellois. D'après lui, une majorité de Bruxellois soutient l'une ou l'autre forme de multilinguisme et considère que la connaissance linguistique est essentielle pour trouver un emploi. Le dernier Baromètre linguistique réalisé à Bruxelles en 2018 montrait que 90% des Bruxellois étaient favorables à un enseignement primaire bilingue .

Tremplin pour l'emploi

Les données d'Actiris démontrent que le multilinguisme est un tremplin pour l'emploi. Quelque 53% des emplois vacants à Bruxelles requièrent explicitement la connaissance de deux ou de trois langues; 80% de ceux-ci exigent la connaissance du français et du néerlandais et 40% la connaissance de l'anglais. Seuls 2% des chercheurs d'emploi dans la capitale sont trilingues, français, anglais et néerlandais.