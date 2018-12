Pacte de Marrakech: le Conseil d'Etat a suspendu les interdictions de manifester dimanche

Le Conseil d'Etat a suspendu vendredi l'interdiction des manifestations annoncées dimanche à Bruxelles par des organisations défavorables et favorables au pacte des Nations unies sur les migrations, a-t-on appris vendredi soir via les cabinets du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et du bourgmestre de Ville de Bruxelles Philippe Close.