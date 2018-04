Pagaille en vue cet été avec la fermeture totale du tunnel Léopold II

"Le message que nous donnons est simple: Bruxelles reste accessible, mais adaptez votre façon de vous déplacer en raison de la fermeture du tunnel. Utilisez, par exemple, les transports publics: l’offre de trains, trams, bus et métros sera renforcée. Si vous habitez à moins de 7 kilomètres de votre travail, prenez le vélo. Si possible, planifiez votre journée de travail autrement en faisant du télétravail, par exemple. Et pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture: faites du covoiturage et suivez les déviations via la A12 et le boulevard Industriel", a expliqué Pascal Smet.