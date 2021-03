Pas de sanctions pour les chauffeurs Uber, mais un rappel des règles

Les chauffeurs qui continuent à rouler via la plateforme Uber recevront des avertissements, mais non des sanctions. Voici sans doute l'élément le plus important qui est ressorti de la réunion survenue mercredi entre le secteur LVC et l'exécutif bruxellois. "Le ministre-président a assuré que le premier but des contrôles est de rappeler les règles et non de mettre à genoux un secteur déjà fragilisé par un business modèle condamné par la Cour d’appel", a fait savoir le cabinet de Rudi Vervoort (PS).