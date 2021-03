Pascal Smet annonce qu'il va revoir complètement les règles d'urbanisme

Dans un courrier adressé au Parlement bruxellois, il explique que le cycle de participation publique ainsi que le contexte de crise sanitaire ont démontré la nécessité d'approfondir la réforme en cours. Et de faire en sorte qu'elle colle mieux aux ambitions affichées dans la déclaration de politique régionale de juillet 2019 qui établit de nouveaux objectifs en matière de conceptions des espaces publics, des normes de stationnement, de la lutte contre le réchauffement climatique. Après avoir mis sur les rails en 2016 le plan régional de Mobilité, mieux connu sous le nom de Good Move, Pascal Smet entend maintenant travailler à un règlement régional d’urbanisme "rénové et ambitieux" qu'il baptisera Good Living .

Parmi les points d'attention pour cette nouvelle réforme, Pascal Smet cite les nouvelles formes de logement , telles que le cohousing, dont les normes actuelles entraveraient le déploiement. Il épingle encore des règles conservatrices sur les volumes des bâtiments qui constituent "un obstacle au renouvellement du tissu urbain, en empêchant par exemple une densification intelligente combinant un bâtiment compact et vivable avec un renforcement de l'espace ouvert et vert."

Quant à la crise sanitaire, celle-ci a démontré, selon le secrétaire d'État à l'urbanisme, l'importance d'avoir des bâtiments de haute qualité pour vivre, travailler et apprendre. Et que ceux-ci soient liés à un espace extérieur de qualité, de la terrasse privée au jardin communautaire en passant par les places et les espaces verts urbains.