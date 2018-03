Pascale Peraïta réclame 280.000€ pour "licenciement fautif"

La procédure pourrait prendre plus d’un an, au total. Il y a trois semaines, le bureau de la commission d’enquête sur la gestion du Samusocial recommandait, dans son projet de rapport, que l’ex-directrice et l’ancien bourgmestre Yvan Mayeur remboursent plus de 110.000 euros chacun, issus des jetons de présence touchés au sein de l’ASBL.