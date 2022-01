Petite mise au vert pour l'équipe de Rudi Vervoort

Priorité politique pour la seconde moitié de la législature et mesures nécessaires pour répondre à la crise figurent au menu des réunions des prochains jours.

Après une fin d'année compliquée, marquée par les tensions autour du dossier Uber et de la politique du stationnement, l'exécutif régional entend visiblement débuter 2022 sous de meilleurs auspices. Une mise au vert est ainsi prévue ces deux prochains jours, à l'initiative du ministre-président Rudi Vervoort (PS). Les termes "mise au vert" sont d'ores et déjà contestés par certains puisque les ambitions ont été revues à la baisse en raison de la vague Omicron. Les réunions classiques sont maintenues ces mercredi et jeudi, mais les discussions plus informelles qui auraient pu naître lors des repas et en soirée, si tout le monde restait loger au même endroit, n'auront pas lieu.

Au-delà des conflits de personnes, plusieurs dossiers ont mis en lumière des lignes de fracture au sein de l'exécutif bruxellois.

L'un des objectifs initiaux était de remettre de l'huile dans les rouages de ce gouvernement où l'entente n'est pas au beau fixe entre tous ses membres. On se souvient, entre autres, des crispations survenues en fin d'année entre la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) et le secrétaire d'État à l'Urbanisme Pascal Smet (one.brussels) au sujet du projet de réaménagement de l'A12.

Mais au-delà des conflits de personnes, plusieurs dossiers ont mis en lumière des lignes de fracture au sein de cet exécutif composé de six formations politiques différentes. En matière de logement, par exemple, les visions du PS et d'Ecolo s'entrechoquent, notamment sur le cas emblématique de la friche Josaphat, à Schaerbeek.

Lire aussi Logements ou réserve naturelle? La bataille fait rage pour la friche Josaphat

Outre le dossier Uber, les socialistes s'étaient déjà retrouvés isolés sur le dossier de la taxation kilométrique intelligente tandis qu'on a pu voir des camps se former autour d'autres thèmes délicats comme l'abattage rituel et le port de signes convictionnels dans la fonction publique.

Fixer les priorités

"L’objectif est de lancer un travail de balisage de la seconde moitié de la législature avec comme cadre la DPR." Rudi Vervoort (PS) Ministre-président bruxellois

Sous une forme plus allégée et moins détendue, le séminaire des deux prochains jours aura pour but de "lancer un travail de balisage de la seconde moitié de la législature avec comme cadre la déclaration de politique régionale. Par ailleurs, étant donné sa persistance, la pandémie sera évidemment prise en compte", indique la porte-parole de Rudi Vervoort.