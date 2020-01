Philippe Close au RSCA: ce n'est pas sans risques...

Le maïeur socialiste va intégrer le conseil d'administration en tant que membre indépendant. Bizarre, vous avez dit bizarre? Oui et non. "Il va aider au rayonnement du club", nous dit-on dan son entourage. Bianca Debaets (CD&V), conseillère communale à Bruxelles, s'est immédiatement inquiétée d'un éventuel conflit d'intérêts. "Je ne vois pas en quoi il y aurait un réel conflit d'intérêts", assène directement le professeur en sciences politiques et spécialiste des rapports entre politique et sport. "On peut toujours faire à Philippe Close un procès d'intention, sur des questions comme celles du futur stade national et le fait qu'Anderlecht en soit le club résidant. C'est de la politique fiction de penser qu'il est là juste pour réaliser ce genre d'opération."