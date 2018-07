Pierre Hermant à la tête de finance.brussels

Âgé de 40 ans, Pierre Hermant est bien connu des milieux économiques. Il est titulaire d’un MBA de la Vlerick Business School et d’un master en finance and business performance management de HEC Paris. Il fut directeur général de la Febiac et de Brussels Expo. Il est actuellement partner chez Nova Reperta et membre du board des directeurs de Beci. Son passage à la FEB, où il s’est occupé des 175 ans la Belgique, et à la tête du Salon de l’auto lui a forgé une belle réputation.