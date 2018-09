Pierre Hermant, patron de finance.brussels: "On doit pouvoir suivre une boîte jusqu'à 100 millions"

En moins de deux mois à la tête de finance.brussels, Pierre Hermant a eu le temps de se faire son avis sur l'invest bruxellois. Le nouveau CEO veut redynamiser la direction de l'institution et l'ouvrir davantage au paysage entrepreneurial de la capitale.

Il ne reste plus qu’une table, un bureau et quelques chaises. "Je sais, ça résonne", sourit Pierre Hermant en nous accueillant dans son bureau de la rue de Stassart à Ixelles. Le nouveau patron de finance.brussels (ex-SRIB) a remballé le salon de son prédécesseur, Serge Vilain, et attend que lui soient livrés une large table de réunion et quelques éléments de déco. Les bras écartés face au mur vierge, il précise: "des photos de Bruxelles".

Cela ne fait pas deux mois qu’il est entré en fonction mais le nouveau patron a déjà interviewé la cinquantaine de collaborateurs de l’invest bruxellois, rencontré tout ce qui se fait d’interlocuteur économique à Bruxelles – banques, Euronext, organismes publics –, activant ses réseaux au profit de l’institution régionale. Un diagnostic est posé avec une équipe mobilisée "et qui sait me parler vrai, c’est important", dit-il, tout heureux de l’accueil qu’il a reçu en interne.

Son projet est prêt, approuvé par son conseil d’administration depuis lundi. Et il déménage. finance.brussels va connaître une petite révolution. Tant au niveau de son activité que du management. Pierre Hermant présente à L’Echo les grands axes de sa stratégie. À leur base, trois constats: finance.brussels fonctionne trop en vase clos, ne présente pas un deal flow suffisamment soutenu et dispose de ressources dormantes et confortables.

"On doit pouvoir accompagner une entreprise jusqu’à 100 millions d’euros, attaque-t-il. Il faut déconstruire cette idée qu’à Bruxelles, une entreprise ne peut pas grandir. Finance.brussels doit mettre en place une nouvelle stratégie pour s’adapter au marché, se montrer plus habile. Nous sommes une entreprise publique bruxelloise qui cherche de la rentabilité et de l’impact." De l’impact? "Un exemple: le projet BIGH, de l’aquaponie aux abattoirs d’Anderlecht. Du point de vue d’une analyse purement privée, c’est un actif hyperrisqué, mais ce projet crée de l’emploi et de la fierté dans le quartier, c’est une entreprise dont on peut être fière avec un retour urbain sur investissement positif. On va donc rester présent dans la microfinance, on est très bon là-dedans. Et personnellement, cela parle à 200% à mes tripes. Mais on doit pouvoir aller au-delà de ce cap, accompagner un projet dans toutes les phases de croissance. Le ticket de finance.brussels est limité à 5 millions d’euros, certes, mais accompagner une entreprise, ce n’est pas seulement mettre du cash sur la table"

Outre ses fonctions classiques de prise de participation et de prêts, finance.brussels doit beaucoup plus jouer les entremetteurs avec les banques, ajoute le nouveau CEO. Dans une logique de cofinancement, mais pas seulement. "On doit pouvoir dire ‘avez-vous déjà pensé à la Bourse?’", explique-t-il. L’homme est verbomoteur, on va donc résumer: entrer en Bourse c’est s’assurer de la notoriété, envoyer un message de bonne gouvernance au marché et finance.brussels peut servir de courroie de transmission, assurer les contacts avec les investisseurs institutionnels et compléter avec un prêt subordonné. La Bourse permet aussi une liquidité qui facilite la sortie de finances.brussels des "pépites" qu’elle aurait soutenues.

Vers un refinancement régional

Toujours dans l’optique de sortir finance.brussels de son isolement – un reproche qu’on lui adresse depuis un certain temps –, Pierre Hermant entend faire entrer l’institution dans "des fonds d’investissements à risque. Avec une condition: investir sur Bruxelles, poursuit-il. On va dire ‘si nous mettons 1, on veut que vous investissiez 2 à Bruxelles. Il y aura un effet multiplicateur et ces nouvelles relations pourront augmenter notre deal flow’. Quels fonds sont dans le viseur? On n’a pas encore choisi mais nous avons établi certains critères: ils doivent avoir une expertise sectorielle".

On s’interroge. Cinq millions, c’est peanuts pour un fonds d’investissement. Comment assurer un réel effet levier avec un apport si modeste? "Le symbole de finance.brussels, de pouvoir dire ‘on attaque le marché belge’, cela résonne chez les investisseurs. J’ai été voir les fonds, ça les intéresse." L’ancien patron du Salon de l’auto précise que ces fonds ne devront pas forcément être localisés dans la capitale mais devront s’engager à y investir. Il n’exclut pas de s’adresser à des fonds étrangers dans le futur.

Vue en plein écran ©Frédéric Pauwels / HUMA

Pas besoin d’avoir fait sciences-éco pour le comprendre, Pierre Hermant entend augmenter sensiblement l’activité de l’institution qui, aux yeux du gouvernement bruxellois, ne prenait plus suffisamment de risques. La compta parle d’elle même, place-t-il. "Nous pesons un peu plus de 200 millions en nous avons 85 millions en trésorerie". En ôtant des montants affectés, on obtient environ 60 millions d’euros qui ne demandent qu’à être injectés dans le circuit économique", annonce Pierre Hermant. Une fois cet argent engagé – il se donne 24 mois –, brussels.finance devra obtenir un refinancement de son autorité de tutelle, le gouvernement bruxellois, ajoute-t-il. "La SRIW c’est 1,7 milliard, PMV en Flandre 1,2 milliard. Il y a un déséquilibre. À Bruxelles on doit pouvoir atteindre 6 à 700 millions d’euros", dit-il en spécifiant que le monde politique se montre ouvert pour autant que la rentabilité soit au rendez-vous. "Mais ce ne sera pas avant d’avoir investi les moyens dont nous disposons… je viendrai avec un projet", précise Pierre Hermant.

"Nous pouvons mettre en œuvre des leviers pour stimuler l’emploi à Bruxelles. Nous allons créer des prêts dont le taux variera en fonction de l’emploi créé."

Pour y parvenir, finance.brussels devra rompre avec certaines habitudes. "Avant on recevait un dossier et on le traitait. Maintenant on va attaquer les secteurs porteurs pour l’économie bruxelloise de manière proactive. Nous irons dans les niches, là où personne ne veut aller et où on estime avoir un rôle à jouer". Et en collaboration plus étroite avec les institutions publiques bruxelloises. Actiris par exemple, "qui pourra nous dire quelles sont les ressources de personnel qui ne trouvent pas assez d’entreprises". "Nous pouvons mettre en œuvre des leviers pour stimuler l’emploi à Bruxelles, ajoute Pierre Hermant, intarissable. Nous allons créer des prêts dont le taux variera en fonction de l’emploi créé. Le taux baisse après cinq emplois créés et il augmente en cas de licenciement, cela fait sens".

Au rayon management, le nouveau boss prévoit quelques changements. Et une innovation: la création d’un pool d’administrateurs indépendants. Ils seront amenés à représenter finance.brussels dans ses filiales en fonction de leurs profils d’experts. Objectif: amener des connaissances dans les instances des entreprises soutenues et donner du background aux analystes internes. Le "plan Hermant" prévoit une digitalisation administrative et un traitement automatisé des dossiers les moins complexes. De quoi libérer le temps nécessaire à l’augmentation des activités de l’entreprise publique.

Deux anciens directeurs mis en garde

Impossible de parler gouvernance sans évoquer les rémunérations des quatre membres de l’ancienne direction dont la hauteur a suscité l’indignation, un million annuel hors avantages au total. Aujourd’hui, il n’en reste que deux directeurs sous contrat à finance.brussels, l’ex-ministre Open Vld Jean-Luc Vanraes (jusque fin 2019) et l’échevin schaerbeekois Étienne Noël qui partira à la pension en 2021.

"Quand on lie ces rémunérations au bilan, ça ne correspond pas."