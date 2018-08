Plafonner les revenus cadastraux à deux mois de loyer

Le revenu cadastral et le précompte réclamé aux propriétaires chaque année risquent d’occuper les esprits de nombreux Bruxellois dans les semaines qui viennent. L’administration régionale de la capitale vient de prendre en main la perception de cet impôt auparavant réclamé par l’administration fédérale. La transition s’opère non sans difficultés.

Certains ménages ont par exemple pu constater qu’une réduction pour enfants à charge ne leur était plus accordée et se voient obligés d’en faire une nouvelle fois la demande. Au-delà de ces problèmes administratifs (les services régionaux sont débordés par les demandes de contribuables), le montant sur lequel le précompte est calculé, à savoir le revenu cadastral, commence lui aussi à agiter les esprits politiques.

Chez DéFI surtout, où l’on déplore de fortes disparités entre des biens de même valeur supposés. Des disparités nées d’actualisations pour le moins aléatoires des revenus cadastraux au cours des 40 dernières années. "Le Fédéral a une lourde responsabilité , estime le député bruxellois Emmanuel De Bock (DéFI). Il a bien souvent ‘tapé’ des revenus cadastraux élevés dans certains quartiers, sans parfois beaucoup de justification. Et étonnamment il n’a pas fait la chasse aux logements améliorés successivement et qui procurent des revenus actualisés, laissant coexister des logements aux vieux revenus cadastraux bas avec des maisons aux revenus cadastraux élevés, parfois dans la même rue." Aujourd’hui, ces écarts de taxation sont devenus trop importants et génèrent une iniquité fiscale à laquelle "il est urgent de s’attaquer" , ajoute le député bruxellois.

Discrimination

Le député a constitué une petite base de données d’un demi-millier de biens mis à la vente à Bruxelles. "On constate des écarts de 1 à 25, on peut considérer que 30% des revenus cadastraux sont trop élevés", estime-il. Emmanuel De Bock propose donc que les autorités du pays travaillent à un plafonnement du revenu cadastral indexé à un maximum de deux mois de loyer net. La grille des loyers arrêtée en Région bruxelloise pouvant baliser le calcul. "Cela permettra de faire en sorte que ceux qui paient aujourd’hui 3 à 4 mois de loyers soient ramenés à la juste moyenne régionale, et inversement que les vieux revenus cadastraux soient revus correctement et s’alignent sur minimum 1 mois de loyer. On ne peut discriminer les Bruxellois entre eux…", estime le député DéFI. Il ajoute encore qu’il faudra à terme définir un revenu cadastral pour chaque unité de logement, ce qui n’est pas encore le cas.