Plainte au comité P contre la "rafle" à l'ASBL Globe Aroma

Dans ce document, dont L’Echo a obtenu copie, ces ASBL néerlandophones dénoncent une opération de police "prétexte" pour effectuer des contrôles d’identité et repérer des personnes en situation illégale afin de les interpeller. La plainte précise que les faits dénoncés "peuvent être qualifiés de coups et comportements agressifs, atteinte aux droits et libertés constitutionnelles et arrestation arbitraire". Rédigée par l’avocat des ASBL, Me Georges-Henri Beauthier , elle est déposée à l’encontre de policiers de la zone Bruxelles-capitale Ixelles et de la police fédérale .

Selon le rapport qui en est fait, dénoncé largement dans la presse depuis le début de semaine, quatre policiers en civil sont intervenus le vendredi 9 février vers 16h15 au siège de l’ASBL Globe Aroma, 26 rue de la Braie, à Bruxelles, un atelier ouvert au public où se retrouvent artistes et visiteurs. Les policiers ont été reçus par la directrice artistique et le directeur financier de Globe Aroma. Une employée de l’Onem les accompagnait et leur a, selon la plainte, demandé une liste de documents devant être envoyés par e-mail à l’administration à l’échéance du 21 mars 2018. Pour les plaignants, cette démarche est un "prétexte, puisqu’au même moment, des policiers en civil et en uniforme ont investi le rez-de-chaussée et le premier étage, intimant l’ordre aux visiteurs et aux membres de l’association présents de se laisser fouiller et de présenter leur carte d’identité". La plainte précise que "certains policiers étaient très agressifs et exigeaient que des artistes déposent leurs instruments, violon, pinceaux, sans délai". Après plusieurs dizaines de minutes, les policiers ont quitté les lieux. Sept personnes en situation illégale ont été interpellées.