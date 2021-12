Plan taxi: l'ordonnance "sparadrap" doit être revue

Dans ses observations générales, le Conseil d'État explique que les auteurs de l'ordonnance "sparadrap" ont bel et bien énoncé les circonstances qui ont conduit à la mise en place de ce texte réparateur, mais ces mêmes auteurs "n'exposent pas les éléments de nature à établir que la différence de traitement qui découle du régime dérogatoire transitoire repose sur une justification objective et raisonnable qui rend celui-ci conforme au principe d'égalité et de non-discrimination consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution", lit-on dans l'avis. Au passage, le Conseil d'État précise que les auteurs de l'ordonnance devront apporter des éclaircissements lors des travaux préparatoires.