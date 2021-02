Pour les densités bâties à Bruxelles, il faut sortir de la culture de la dérogation

En matière de gouvernance, le comité scientifique plaide pour une sortie de la culture de la dérogation, jugée assez généralisée à Bruxelles. Alors que le foncier se fait de plus en plus rare et cher en Région bruxelloise, les acteurs privés anticipent la réalisation d'une part augmentée de logements sur les sites à développer afin de ventiler le coût du foncier sur un plus grand nombre de logements. Cette situation de surenchère conduit, selon le comité, à un urbanisme basé sur la dérogation au règlement régional d'urbanisme (RRU) en matière de gabarits et d'implantations.