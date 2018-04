Pourquoi Bruxelles interdit les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant?

La zone de police Bruxelles-Ixelles et les bourgmestre des deux communes ont annoncé ce mercredi l'interdiction de diffuser les matchs de la Coupe du Monde sur écran géant, au grand dam des nombreux supporters des Diables Rouges. Pourquoi?

Vous souhaitiez vous réunir, vous et vos amis, devant un écran géant au coeur de la capitale pour vivre le parcours des Diables Rouges à la Coupe du Monde 2018 en Russie? Oubliez tout de suite cette idée. La Ville de Bruxelles, Ixelles et leur bourgmestre respectif Philippe Close (PS), Dominique Dufourny (MR) et la zone de police des deux communes ont décidé d'interdire la diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur écran géant. Vous n'en trouverez donc ni à la Bourse ni à Flagey...