Premier accord à Bruxelles pour les présidences des organismes publics

Groen obtient la présidence de la Stib, le PS présidera le CA d'Iriscare et Ecolo celui de Citydev. C'est DéFI qui a hérité de la présidence de finance.brussels.

Sept mois après les élections régionales, un accord semble enfin se dessiner à Bruxelles en ce qui concerne le renouvellement des conseils d'administration des organismes para-régionaux. En principe, cette répartition des présidences et vice-présidences se décide dans le cadre de la formation d'une majorité gouvernementale. Mais la majorité PS-Ecolo-DéFI-Groen-Open Vld-one.brussels n'avait pas réussi jusqu'ici à trouver un accord pour les 22 organismes pris en compte. Le retard s'explique également par les changements de présidence dans les partis et fédérations. En effet, Rajae Maouane a succédé à Zakia Khattabi à la coprésidence d'Ecolo, Laurette Onkelinx a quitté la présidence de la fédération bruxelloise du PS au profit d'Ahmed Laaouej tandis que François De Smet remplace depuis peu Olivier Maingain à la tête de DéFI.

Premier parti néerlandophone à Bruxelles, Groen a demandé et obtenu la présidence de la société bruxelloise de transport public. Un choix jugé "consanguin" par certains puisque les verts néerlandophones ont déjà la tutelle sur la Stib via la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. Le parti socialiste conserve la vice-présidence de la Stib. C'est également le PS qui fournira des présidents pour Iriscare, le port de Bruxelles, parking.brussels ainsi qu'un vice-président pour la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).

DéFI obtient finance.brussels

Les écologistes, qui présideront le CA de hub.brussels, voulaient absolument obtenir des organismes en charge de l'aménagement du territoire: la Société d'Aménagement Urbain (SAU) et Cidtydev (anciennement la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé SDRB). Ce dernier organisme était également demandé par les amarantes qui espéraient avoir un organisme en charge de l'économie étant donné que le ministre régional Bernard Clerfayt est compétent pour l'emploi et la formation. DéFI pourra cependant se consoler avec les présidences finance.brussels, de l'école régionale d'administration publique (Erap), de visit.brussels, d'Irisnet et de Neo.