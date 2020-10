Premier feu vert pour une "tirette" complète en Région bruxelloise

Après un échec sous la précédente législature, la proposition visant à instaurer l’obligation d’alterner systématiquement le sexe des candidats sur les listes aux élections régionales semble cette fois-ci en bonne voie d'adoption au parlement bruxellois. Déposée par des partis de la majorité et de l'opposition, la proposition d'ordonnance a fait l'objet d'un vote presque unanime (la N-VA s'est abstenue) en commission Finances ce lundi. Reste un dernier feu vert en séance plénière et la parité hommes-femmes sur les listes sera une réalité au prochain scrutin régional.

"Sous peine de nullité de plein droit, sur chacune des listes, tout candidat doit être de sexe différent de celui qu’il suit et de celui qui le précède dans l’ordre de la liste." Limpide, la règle comprend tout de même une particularité: la seule dérogation possible à l’alternance obligatoire concernera les 2e et 3e places. "Elle est calibrée pour offrir aux partis un peu plus de flexibilité quant à l’ordre des candidats aux places les plus stratégiques de leur liste", justifient les auteurs.