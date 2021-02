Premiers accords bruxellois sur la taxe des antennes GSM

Selon ce dernier, il n'y a pas de position commune possible dans ce dossier, car les situations diffèrent trop d'une localité à l'autre. "Certaines communes ont des règlements-taxes plus solides juridiquement que les autres. Il n'y a pas de dénominateur commun pour le passé, mais il pourrait y en avoir un pour l'avenir", déclare le libéral qui demande que la Région lance des consultations avec les opérateurs et les 19 communes pour tenter de trouver une solution d'avenir équilibrée qui garantisse une sécurité juridique au niveau de la perception de la taxe sur les antennes sans nuire à l'innovation et au déploiement des nouvelles technologies comme la 5G.