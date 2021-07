Premiers coups de pelle pour la vitrine de Mediapark

Les travaux de construction du bâtiment Frame ont débuté ce mercredi. Cette maison des médias préfigure le nouveau quartier Mediapark qui s'organisera autour des futurs sièges de la RTBF et de la VRT.

"Le studio principal qui se trouvera au dernier étage donnera sur le boulevard tandis que les bureaux de la rédaction seront situés à l'étage en dessous", nous indique Stéphanie Meyer, rédactrice en chef adjointe de BX1, en pointant la maquette de la future maison des médias. Le chantier du futur siège de la télévision régionale a débuté ce mercredi, au coin du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg avec les premiers coups de pelleteuse symboliques donnés par Rudi Vervoort (PS).

Baptisé Frame, le bâtiment accueillera notamment un espace de coworking et un hôtel d'entreprises dédiés aux médias. Si tout se déroule comme prévu, les premiers occupants inaugureront les lieux à l'automne 2023. "C'est un geste fort pour l'épanouissement de BX1. J'espère que le rapprochement physique débouchera sur un partenariat renforcé avec les autres médias publics", a notamment déclaré le ministre-président bruxellois.

"Cet immeuble écosystème réunira divers opérateurs et de multiples fonctions que l'on retrouvera à plus grande échelle dans le quartier. C'est un mini Mediapark." Gilles Delforge Directeur de la SAU

Ayant eu l'opportunité d'acquérir ce terrain en 2017, la société d'aménagement urbain (SAU) y construit un bâtiment de plus de 8.000 m² répartis sur sept niveaux, avec le soutien du Fonds européen de développement régional (FEDER). Premier bâtiment du futur quartier des médias à sortir de terre, Frame sera une vitrine et une sorte de préfiguration de mediapark.brussels, selon Gilles Delforge. "Cet immeuble écosystème réunira divers opérateurs et de multiples fonctions que l'on retrouvera à plus grande échelle dans le quartier. C'est un mini Mediapark", résume le directeur de la SAU.

Quartier mixte

La construction de Frame s'inscrit en effet dans un projet plus large puisqu'un nouveau morceau de ville organisé autour des futurs sièges de la RTBF et de la VRT doit voir le jour. Le plan d'aménagement directeur (PAD) Mediapark a été adopté le 17 juin dernier par le gouvernement bruxellois. "Un quartier que la Région a voulu mixte, avec des logements, des commerces, des écoles, des entreprises et axé sur les médias et les industries créatives, car la Région mise sur l'essor de ces secteurs pour contribuer au développement global de la région", souligne Rudi Vervoort.

La création d'un pôle des médias de l'audiovisuel a pour objectif de favoriser les synergies entre médias, start-ups et écoles. Mais aussi de participer à la promotion et au rayonnement du secteur des médias bruxellois qui emploie déjà aujourd'hui environ 16.000 personnes et génère 40% de la valeur ajoutée produite en Belgique. Une part très significative de ces activités se concentre dans le quartier Reyers-Meiser avec près de 60 entreprises et 5.000 travailleurs des médias.

Parc agrandi

À l'instar du projet sur la friche Josaphat qui a fait l'objet d'un réajustement suite aux critiques, la deuxième mouture du PAD Mediapark prévoit une réduction du bâti, tant en termes de densité que de gabarit et une part plus importante d'espaces verts. Le parc initial de 8 ha est agrandi de 1,5 ha en supprimant trois zones constructibles dans la partie sud-est et en préservant davantage le Bois Georgin.

1.600 Logements Le nombre de 2.000 logements prévus dans la première version du PAD Mediapark a été ramené à environ 1.600.

Outre l’extension du parc, l’ambition régionale initiale de construire quelque 2.000 logements a été revue à la baisse jusqu’à environ 1.600 dont un peu plus de 600 logements à finalité sociale. Ce qui représente une diminution de 43.000 m² de la densité bâtie. "La baisse des hauteurs maximales autorisées de certaines zones constructibles du plan permet de mieux intégrer les nouvelles constructions dans le quartier existant", fait valoir l'exécutif régional qui annonce une nouvelle enquête publique d’ici à la fin de l'année.