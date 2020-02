Près de 50.000 jeunes scolarisés en néerlandais à Bruxelles

Les parents bruxellois semblent de plus en plus enclins à envoyer leurs têtes blondes s'instruire dans la langue de Vondel. Par rapport à l'année dernière, une hausse de 3% du nombre d'élèves a en effet été observée dans les établissements néerlandophones de la capitale. En maternelle, l'augmentation constatée s'établit à 3,4%, tandis qu'elle a atteint 3,1% en primaire et 3,2% dans le secondaire. Au total, 49.971 jeunes fréquentent aujourd'hui les écoles flamandes en Région bruxelloise, soit 12,4% de plus que cinq ans auparavant.