Présentation du projet de rénovation du stade Roi Baudouin

L'Eurostadium semble mort et enterré. Ce projet qui visait la construction d'un nouveau stade national serait remplacé par une idée défendue par beaucoup depuis longtemps: la rénovation du stade Roi Baudouin. L'Union belge de football présente son projet.

Le parking C, Ghelamco, le sentier vicinal, les millions... Tout le monde connaît la saga du stade Roi Baudouin, censé disparaître et être remplacé par un nouveau stade national. Oui mais... Rien n'a jamais vraiment avancé dans ce dossier. Un pas en avant? Il était suivi de deux pas en arrière.

Et là, c'est carrément un retour à la case départ qui est clairement évoqué: on va conserver ce bon vieux stade du Heysel. Et juste le rénover. Bien sûr, ce scénario a déjà été envisagé par plusieurs parties du dossier. Moins cher et semblant tellement plus simple.

→ Ce mardi après-midi, l'Union belge organise une conférence de presse, nous apprend la Dernière Heure. En collaboration avec Golazo, organisateur du Mémorial Van Damme, elle va présenter un nouveau projet. Un accord aurait été trouvé entre la Ville de Bruxelles et Golazo pour l'aménagement des lieux. La nouvelle majorité à Bruxelles et le nouvel échevin des sports, Benoît Hellings (Ecolo), ne seraient pas opposés au projet. Mais ce dernier affirme, sur la RTBF, qu'aucun accord n'est encore sur la table. "Il n'y a aucun projet sur la table. Il n'y a pas eu de réunion avec ces personnes. Par contre, si l'état fédéral, la région bruxelloise, les sportifs et les fédérations sportives veulent avancer sur cette rénovation du stade Roi Baudouin, nous on est prêt à le accueillir, à les entendre et à travailler main dans la main avec eux pour que dans les quelques années qui viennent ce stade Roi Baudouin soit rénové"

Alain Courtois, l'ancien échevin des Sports qui était favorable à l'érection d'un nouveau stade, n'est plus là pour défendre ses vues. Le nouvel échevin des Sports, Benoît Hellings (Ecolo) semble, lui, plus favorable à une rénovation. Ce dossier pourrait peut-être enfin avancer...

On en saura plus cette après-midi, lors de la conférence de presse. D'après la DH, il serait question de conserver les tribunes, moderniser les vestiaires et d'un nouveau plan d'évacuation; la capacité pourrait être revue à la baisse.