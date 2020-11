Prime augmentée pour les starters bruxellois

Le but, c'est de motiver les chercheurs d'emploi à sauter le pas vers l'entrepreneuriat malgré le contexte économique difficile. Concrètement, ceux-ci pourront bénéficier d'une prime de 1.250€ le premier mois, 1.000€ le 2e, 750€ les 3e et 4e et 500€ les 5e et 6e mois.