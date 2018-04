Prison ferme et 250.000 euros d'amende requis contre un comptable de la FWB

Face au juge, il a expliqué les faits par "la facilité à pouvoir détourner cet argent", précisant avoir acquis une certaine aigreur à l’encontre de la FWB qui l’a conservé sous simple statut contractuel durant trente années, sans lui proposer mieux. Il a dit détourner en moyenne entre 30.000 et 40.000 euros par an , depuis le compte du Centre du cinéma qu’il était le seul à tenir.

"J’étais pris dans un engrenage dont je ne savais plus sortir. Je ne pouvais pas quitter cet emploi et cloturer les comptes car j’étais certain que ça allait mal finir", a-t-il regretté. Des 498.000 euros détournés, seuls 59.000 ont été retrouvés sur les comptes de Claude M.

"Comment pourra-t-il travailler pour payer l'amende si on le renvoie en prison?" a ironisé Me Denis Bosquet, l'avocat de Claude M. Celui-ci a dirigé ses tirs en direction de l’organisation déficiente de la Communauté française: "Il voyait passer 240 millions d’euros par an sur lesquels il était le seul responsable, sans contrôle en aval. Je suis sidéré de la manière dont nos institutions publiques peuvent fonctionner, ou plutôt dysfonctionner. On met des gens dans des situations où ils peuvent glisser. Dans cette affaire, les enquêteurs le pensent, le magistrat instructeur aussi", pointe l'avocat.