Proximedia en correctionnelle face à des clients mécontents

Une centaine de parties civiles

Toutes ces plaintes se sont accumulées et ont conduit le SPF Économie à mener son enquête avant de renvoyer le dossier vers le parquet de Bruxelles, estimant que les faits pouvaient relever d'infractions pénales. Sans passer par la case du juge d'instruction, le procureur du Roi a donc décidé de convoquer tout ce beau monde devant le tribunal, sans que jamais Proximedia ou la SPRL Access from everywhere Benelux, elle aussi à la cause, n'aient été inculpées.