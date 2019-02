Quatre VIP pour sauver la mise du cdH à Bruxelles

En perte de vitesse, le cdH de Bruxelles doit conserver son poids à la Chambre. Il conserve quelques chances de remonter au pouvoir au Fédéral et doivent limiter la casse à la Région.

Il y a urgence pour le cdH bruxellois. Le parti humaniste part aux élections pour le moins affaibli. Si les sondages – certains d’entre eux placent le parti sous le seuil d’éligibilité de 5% – ont tendance à sous-estimer l’assise électorale réelle du cdH, la cote d’alerte est toutefois atteinte dans la capitale.

Les résultats du scrutin communal de 2018 eurent à cet égard l’effet d’un coup de pied bien placé. Au niveau régional, le cdH y a fait moins de 10% des voix en dépit de performances positives locales, à Woluwe-Saint-Pierre et dans plusieurs petites communes du nord de la capitale. Dans les communes les plus peuplées la déconvenue a de quoi faire craindre le pire pour les élections du 26 mai. La marque cdH a souffert.

Vue en plein écran Pierre Kompany ©BELGAIMAGE

Depuis, l’eau a coulé sous les ponts puisque le parti a lancé une dynamique nouvelle avec le remplacement de Benoît Lutgen par le Namurois Maxime Prévot à la présidence du parti. Un changement que beaucoup de cdH bruxellois attendaient alors qu’en réaction à la présidence de Joëlle Milquet, jugée trop bruxello-centrée, l’appareil du parti semblait se concentrer davantage sur les intérêts de la Wallonie que sur ceux de la capitale. Cela fait des années que les "Benoît se fout de Bruxelles" fusent sous les manteaux bruxellois.

Benoît Lutgen lorgnant plus qu’ostensiblement sur la tête de liste européenne que souhaitait emmener Joëlle Milquet, le retour de l’ex-présidente dans l’arène fédérale belge semblait naturel. Le parti l’y pousse depuis plusieurs semaines et c’est le choix qui devrait être officiellement confirmé ce vendredi matin. En deuxième place, le parti devrait adouber la candidature pressentie de Pierre Kompany, nouveau bourgmestre de Ganshoren et père du célèbre Diable Rouge, apprenait L’Echo jeudi.

Deux sièges à maintenir

Bref rappel historique, la circonscription de Bruxelles avait envoyé deux des neuf sièges du cdH à la Chambre aux élections de 2014. Georges Dallemagne était monté député en tant que suppléant de la tête de liste de l’époque, Céline Fremault, appelée à rempiler comme ministre régionale bruxelloise. Derrière elle, le constitutionnaliste Francis Delpérée avait été élu sans difficulté.

Vue en plein écran Céline Fremault devant Benoît Lutgen et Maxime Prévot ©BELGA

Dans la perspective d’une remontée au pouvoir, la Chambre est un enjeu d’autant plus important pour le cdH que le CD&V est décidé à jouer à nouveau les premiers rôles. Pourquoi pas en faisant entrer son président Wouter Beke au 16 rue de la Loi? Il compte donc ouvertement sur le cdH pour ressouder la famille socio-chrétienne au niveau national afin de peser davantage dans les prochaines négociations et plus tard dans le futur gouvernement fédéral. En 2014, sous l’impulsion de Benoît Lutgen, le cdH avait refusé de gouverner avec la N-VA.

Aujourd’hui, le CD&V a à nouveau besoin d’un partenaire francophone privilégié fort alors que les axes Open VLD-MR et Ecolo-Groen sont toujours très solides.

CD&V et cdH vont tenter de reformer un axe socio-chrétien fort.