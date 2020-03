Quatre candidats au rectorat à l'ULB

Quatre candidats briguent la succession d'Yvon Englert au rectorat de l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Pascal Delwit, François Heynderickx, Annemie Schaus et Bruno Van Pottelsberghe sont en lice.

L'Université Libre de Bruxelles élira les 12 et 13 mai prochains son recteur pour les quatre prochaines années. Trois hommes et une femme convoitent ce poste, aujourd'hui occupé par le gynécologue-obstétricien Yvon Englert. Atteint par la limite d'âge, ce dernier ne se représente pas.

Parmi les candidats, on retrouve l'observateur attentif de la vie politique belge, Pascal Delwit . Coutumier des plateaux télévisés, celui qui dirige aujourd'hui le Centre d’étude de la vie politique (Cevipol) fut par le passé doyen de la faculté des sciences sociales et politiques.

Face à lui, la professeure de droit Annemie Schaus, qui occupa déjà précédemment des fonctions de vice-recteur, mais aussi l'ancien doyen de la faculté de lettres, traduction et communication, François Heynderickx. Le dernier candidat est l'économiste Bruno Van Pottelsberghe, qui fut doyen de la Solvay Brussels School of Economics and Management de 2011 à 2017.