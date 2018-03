"Que la Région dise ce qu'elle veut pour le parking C"

Que va-t-on faire du parking C? Alain Courtois (MR), premier échevin de la Ville de Bruxelles s’impatiente.

La semaine dernière, son collège a envoyé un courrier à la Région bruxelloise la pressant de se positionner quant à l’avenir du terrain qui était censé accueillir le futur stade national. Le projet étant plus que jamais compromis car sans permis d’urbanisme, la Ville a formellement décidé de se dégager du bail emphytéotique signé avec Ghelamco , désigné pour la construction du stade.

"Nous avons entamé une procédure de conciliation avec Ghelamco, conformément aux conditions du bail, explique Alain Courtois qui n’a toujours pas de réponse de la Région. Mais si cette conciliation se solde par un échec, nous nous retrouverons en justice et pourrons solliciter la Région bruxelloise puisque c’est elle qui nous a imposé le choix du parking C pour ce projet. Qu'elle réponde à la question: que fait-on du parking C?"