Qui pour succéder à Laurette Onkelinx à la tête du PS bruxellois?

Quels candidats?

→ Philippe Close (48 ans): celui qui est devenu bourgmestre de Bruxelles-Ville après la démission d'Yvan Mayeur suite au scandale du Samusocial est licencié en droit de l'ULB et est un fervent partisan de la laïcité. Philippe Close est aussi une personnalité émergente: rassembleur, très populaire à la ville, il prend une ampleur régionale, ce qui pourrait faire de lui le successeur de Rudi Vervoort à la ministre-présidence du gouvernement. Avec lui, c’est l’aile sociale-démocrate qui prendrait le dessus.

→ Catherine Moureaux (41 ans): docteur en médecine et diplômée en santé publique, la nouvelle bourgmestre de Molenbeek et fille de le l'ancien président de la fédération Philippe Moureaux est attentive - tout comme Ahmed Laaouej - à ce que les valeurs de laïcité incarnées par le parti ne se retournent pas contre certaines communautés. Davantage à gauche, ce qui peut ête un atout face à la montée du PTB, Catherine Moureaux ne s'est pas présentée aux régionales et garderait ainsi un oeil intéressé sur la fédération, selon un mandataire socialiste.