Réactions "précipitées" de la classe politique sur les événements anderlechtois

Alors qu'une enquête devra faire la clarté sur les circonstances de la mort d'Adil survenue lors d'une course-poursuite avec la police, les réactions politiques ont déferlé tout le week-end.

Vendredi soir vers 21 h, une patrouille de la zone de police Midi a tenté d'interpeller deux jeunes hommes en scooter qui se trouvaient devant la maison communale d'Anderlecht. Les forces de l'ordre ont suivi l'un des deux motards en fuite tout en appelant du renfort. C'est en dépassant une camionnette qu'Adil, 19 ans, a été percuté de front par un autre véhicule de police arrivant dans l'autre sens. Le lendemain, un rassemblement en hommage au défunt, toléré par la commune d'Anderlecht, a été le théâtre de violences. Des pavés ont été lancés par des jeunes qui ont également démoli trois véhicules de police et subtilisé une arme qui n'a pas encore été retrouvée à l'heure d'écrire ces lignes. Une centaine de personnes dont environ un tiers de mineurs ont été arrêtées au cours de ce week-end pascal agité.

Promise aux parents d'Adil par le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps (PS), une enquête indépendante devra faire la clarté sur les circonstances de la mort du jeune homme. Mais la nébulosité des faits n'a pas empêché une déferlante de réactions au sein de la classe politique.

Des réactions que Jean-Paul Nassaux, chercheur au Crisp, classe dans deux catégories. "Il y a des réactions naturelles comme celle du bourgmestre d'Anderlecht, chargé d'assurer l'ordre public dans sa commune. Il l'a fait de manière équilibrée en témoignant sa compassion pour la victime et sa famille et en disant qu'il n'admettait pas les émeutes. Une autre intervention logique est celle du ministre de l'Intérieur Pieter De Crem qui s'est montré très ferme vis-à-vis des émeutiers. On aurait aussi pu envisager, même s'il ne l'a pas fait, une réaction de Rudi Vervoort qui a des compétences en matière de sécurité au niveau régional."

Des réactions clivantes

En revanche, la plupart des autres réactions politiques peuvent être considérées comme inappropriées et précipitées, juge Jean-Paul Nassaux. "Je pense notamment à celles de Pascal Smet et de Georges-Louis Bouchez qui sont clivantes chacune à leur façon. Le socialiste néerlandophone parce qu'il fait preuve d'une compassion maximale envers les émeutiers sans émettre aucun reproche à leur égard tandis que le président du MR a fait part de son empathie pour la police sans un mot pour la famille de la victime. Or, on ignore à ce stade-ci les conditions dans lesquelles ce jeune homme est mort."

C'est envers le secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme que le politologue est le plus sévère. "Tout mandataire a le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Mais je ferais la distinction entre des parlementaires et des présidents de parti qui ne sont pas tenus par une compétence en particulier et un ministre davantage limité par sa responsabilité exécutive. Au regard de ses compétences, on ne comprend pas bien pourquoi Pascal Smet intervient dans ce débat."

"La gauche considère davantage la position victimaire des personnes en situation précaire avec l'idée qu'il faut les défendre. Et à droite, on retrouve une position rattachée au maintien de l'ordre public." Jean-Paul Nassaux Chercheur au Crisp

La plupart des réactions politiques s'inscrivent de façon marquée à droite ou à gauche sur le plan sociétal. "La gauche considère davantage la position victimaire des personnes en situation précaire avec l'idée qu'il faut les défendre. Et à droite, on retrouve une position rattachée au maintien de l'ordre public", résume le chercheur du Crisp.